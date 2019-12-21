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أخبار محلية > خلال 3 أشهر.. خروج ما يزيد على 27 ألف أجنبي من قطاع تجارة الجملة والتجزئة
21/12/2019   7:09 ص

خلال 3 أشهر.. خروج ما يزيد على 27 ألف أجنبي من قطاع تجارة الجملة والتجزئة

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ذكرت مصادر أن عدد العاملين الأجانب الذين خرجوا من قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغ نحو 27,600 خلال 3 أشهر الماضية.

وأوضحت أن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من الأجانب بلغ نحو 1,538,000 عامل، مستحوذين على 78.3 % من إجمالي العاملين، فيما بلغ عدد العاملين السعوديين نحو 426,700 موظف بنسبة 21.7%، وفقاً لما أوردته “الاقتصادية”.

ولفتت إلى أن عدد العاملات في القطاع يقدر بـنحو 188,500عاملة، نسبة 86% منهن سعوديات حيث يبلغ عددهن نحو 161,800 عاملة.

فيما بلغ عدد العاملين بقطاع الجملة والتجزئة الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 1,965,000 عاملاً، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

خلال 3 أشهر.. خروج ما يزيد على 27 ألف أجنبي من قطاع تجارة الجملة والتجزئة

أخبار محلية
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