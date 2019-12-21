استكمالاً لحملة “منع الاحتطاب بالخرج”..ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ومصادرة ٢ طن من الحطب المحلي

وفق توجيهات الدولة التي تقضي بالمحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب الجائر و زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاون للمحافظة على المراعي والأشجار البرية ..
و ضمن حملة المحافظة على الغطاء النباتي و الحد من الاحتطاب الجائر بمحافطة الخرج وبالتعاون بين محافظة الخرج وبقية القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بمكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة و بلدية المحافظة والشرطة ممثلة (بقوة المهمات والواجبات ) ومرور الخرج تم يوم أمس الخميس ١٤٤١/٤/٢٢هـ ضبط عدد من مخالفي نظام المراعي والغابات الجائلين وقدرت نتائج اعمال اللجنة بما يقارب ٢ طن من الحطب المحلي. .وتم إحالة المخالفات للجهات لتطبيق الإجراءات النظامية .