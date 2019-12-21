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أخبار الخرج > استكمالاً لحملة “منع الاحتطاب بالخرج”..ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ومصادرة ٢ طن من الحطب المحلي
21/12/2019   7:03 ص

استكمالاً لحملة “منع الاحتطاب بالخرج”..ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ومصادرة ٢ طن من الحطب المحلي

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وفق توجيهات الدولة التي تقضي بالمحافظة على الغطاء النباتي ومنع الاحتطاب الجائر و زيادة وعي المجتمع بأهمية التعاون للمحافظة على المراعي والأشجار البرية ..
و ضمن حملة المحافظة على الغطاء النباتي و الحد من الاحتطاب الجائر بمحافطة الخرج وبالتعاون بين محافظة الخرج وبقية القطاعات الحكومية المعنية ممثلة بمكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة و بلدية المحافظة والشرطة ممثلة (بقوة المهمات والواجبات ) ومرور الخرج تم يوم أمس الخميس ١٤٤١/٤/٢٢هـ ضبط عدد من مخالفي نظام المراعي والغابات الجائلين وقدرت نتائج اعمال اللجنة بما يقارب ٢ طن من الحطب المحلي. .وتم إحالة المخالفات للجهات لتطبيق الإجراءات النظامية .

استكمالاً لحملة “منع الاحتطاب بالخرج”..ضبط مخالفي نظام المراعي والغابات ومصادرة ٢ طن من الحطب المحلي

أخبار الخرج
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