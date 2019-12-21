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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
21/12/2019   7:05 ص

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الجمعة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

أخبار محلية
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