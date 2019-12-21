خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الجمعة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وجرى خلال الاتصال، تبادل الأحاديث الأخوية حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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