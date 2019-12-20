“الداخلية”: تكشف عن آخر مستجدات الحملات الأمنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

نشرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، والتي أسفرت منذ انطلاقها حتى أمس الخميس عن ضبط 4.3 مليون مخالف.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 4369008 مخالفين، منهم 3415882 مخالفاً لنظام الإقامة، و670260 مخالفاً لنظام العمل، و282866 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة أكثر من 79 ألف شخص، 42% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 3 آلاف شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ما يقرب من 5 آلاف شخص، ومن تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1770 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1734 منهم وإخلاء سبيلهم.
وأشارت إلى أنه يخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ما يقرب من 16 ألف وافد، منهم 14 ألف رجل، و1754 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 604142 مخالفاً، وإحالة 550393 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 1101275 مخالفاً.
ضبط ” 4.369.008 ” مخالفين في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/mAWpyS6pm6
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 20, 2019