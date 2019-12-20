نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يحكي قصة دخوله السجن بسبب سعيه للثراء السريع
20/12/2019   9:36 م

بالفيديو.. شاب يحكي قصة دخوله السجن بسبب سعيه للثراء السريع

+ = -
2068

عبّر سجين سعودي عن ندمه على ما فعله وقاده إلى دخول السجن، وذلك في فيديو نشره حساب السناب الرسمي لوزارة الداخلية ضِمن سلسلة حلقات البرنامج التوعوي “قصة سجين”.

وقال الشاب عبدالله الذي يقبع خلف القضبان في أحد سجون المملكة حول الجريمة التي تسببت في دخوله السجن، إنه استغل ثقة شخص منحه مبلغاً من المال لتشغيله وزور شيكات عجز عن سدادها، لينتهي به الأمر إلى دخوله السجن.

ووجه عبدالله نصيحة للشباب بالابتعاد عن الجرائم وأخذ العبرة من قصته، مبيناً أن السعادة الحقيقية والراحة النفسية في وظيفة بسيطة وسيارة على “قد الحال” وزوجة صالحة، وليس في الثراء الفاحش بالطرق غير المشروعة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. شاب يحكي قصة دخوله السجن بسبب سعيه للثراء السريع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079569.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.