بالفيديو.. شاب يحكي قصة دخوله السجن بسبب سعيه للثراء السريع

عبّر سجين سعودي عن ندمه على ما فعله وقاده إلى دخول السجن، وذلك في فيديو نشره حساب السناب الرسمي لوزارة الداخلية ضِمن سلسلة حلقات البرنامج التوعوي “قصة سجين”.
وقال الشاب عبدالله الذي يقبع خلف القضبان في أحد سجون المملكة حول الجريمة التي تسببت في دخوله السجن، إنه استغل ثقة شخص منحه مبلغاً من المال لتشغيله وزور شيكات عجز عن سدادها، لينتهي به الأمر إلى دخوله السجن.
ووجه عبدالله نصيحة للشباب بالابتعاد عن الجرائم وأخذ العبرة من قصته، مبيناً أن السعادة الحقيقية والراحة النفسية في وظيفة بسيطة وسيارة على “قد الحال” وزوجة صالحة، وليس في الثراء الفاحش بالطرق غير المشروعة.وفق “أخبار 24”.
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(كنت إنسان بسيط لكن الملايين نقلتني للسجن).
عنوان #قصة_سجين جديدة ، تجدون كامل تفاصيلها في #سناب_الداخلية .. pic.twitter.com/8B5gbtVyjO
— الأمن العام (@security_gov) December 20, 2019