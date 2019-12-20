“إعداد القادة” يُطلق برنامج معايشة لمدربين سعوديين مع مدرب المنتخب الإيطالي “مانشيني”

أعلن معهد إعداد القادة عن تنظيم برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي، وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في الرياض.
واستضاف المعهد روبرتو مانشيني، في مدينة الرياض، ونشر فيديو لوصوله، ضمن مبادرة المعهد بالتعاون مع هيئة الرياضة، لنقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المعهد سبق له استضافة العديد من المدربين؛ مثل: فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وجوزيه مورينيو.
من وصول مدرب المنتخب الايطالي روبيرتو مانشيني للرياض استعداداً للقائه بالمدربين الوطنيين مساء اليوم pic.twitter.com/aLxa0zmasd
— معهد إعداد القادة (@Gsa_SSLi) December 20, 2019