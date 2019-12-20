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اخبار رياضية > “إعداد القادة” يُطلق برنامج معايشة لمدربين سعوديين مع مدرب المنتخب الإيطالي “مانشيني”
20/12/2019   9:36 م

“إعداد القادة” يُطلق برنامج معايشة لمدربين سعوديين مع مدرب المنتخب الإيطالي “مانشيني”

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أعلن معهد إعداد القادة عن تنظيم برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي، وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في الرياض.

واستضاف المعهد روبرتو مانشيني، في مدينة الرياض، ونشر فيديو لوصوله، ضمن مبادرة المعهد بالتعاون مع هيئة الرياضة، لنقل خبرات الكفاءات العالمية إلى المدربين السعوديين. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المعهد سبق له استضافة العديد من المدربين؛ مثل: فابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وجوزيه مورينيو.

“إعداد القادة” يُطلق برنامج معايشة لمدربين سعوديين مع مدرب المنتخب الإيطالي “مانشيني”

اخبار رياضية
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