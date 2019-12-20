«المريسل» لـ”جمهور الاتحاد”: لا ترفعوا الراية البيضاء!

علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، على خسارة الاتحاد من فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، أمس الخميس في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
وكتب “المريسل” عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: “جمهور الاتحاد.. لا ترفعوا الراية البيضاء، الاتحاد كيان عظيم يمرض لكنه لا يموت”. وفق “المرصد”.
وتابع قائلاً: “قفوا معه و لا تتركوه مهما حدث، معاك يا انمار سيعود الاتحاد”.
جمهور #الاتحاد
لا ترفعوا الراية البيضاء
الاتحاد كيان عظيم يمرض لكنه لا يموت
قفوا معه و لا تتركوه مهما حدث
#معاك_ياانمار_سيعود_الاتحاد
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 20, 2019