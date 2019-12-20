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اخبار رياضية > الاتحاد يفاوض الأرجنتيني ليوناردو جيل
20/12/2019   9:33 م

الاتحاد يفاوض الأرجنتيني ليوناردو جيل

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أشارت وسائل إعلام أرجنتينية، الجمعة، إلى أن فريق الاتحاد السعودي أجرى اتصالات مع إدارة نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط ليوناردو جيل.

وأكدت مصادر مقربة من النادي اللاتيني أن الاتحاد عرض شراء عقد اللاعب الأرجنتيني مقابل حوالي 1.8 مليون دولار، خلال شهر يناير المقبل.

ويلعب ليوناردو جيل في مركز الوسط مع فريقه روزاريو منذ عام 2017، ويبلغ من العمر 28 عام مع تميزه بالقوة البدنية والقدرة على شغل أكثر من مكان بالمنتصف. وفق “الرياضية”.

الجدير بالذكر أن ليوناردو شارك هذا الموسم في 15 مباراة بالدوري الأرجنتيني، ونجح في تسجيل هدف واحد مع صناعته أربعة رفقة فريقه روزاريو سنترال.

الاتحاد يفاوض الأرجنتيني ليوناردو جيل

اخبار رياضية
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