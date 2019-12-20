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أخبار محلية > تزيد خطر الإصابة بالسكري.. دراسة حديثة: تنصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة
20/12/2019   5:57 م

تزيد خطر الإصابة بالسكري.. دراسة حديثة: تنصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة

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ذكرت دراسة حديثة أن الأطعمة المصنعة ترتبط بخطر الإصابة بمرض بالسكري لكونها في الغالب تحتوي على نسب كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي فوائد غذائية.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المصنعة بكثرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بأولئك الذين يعتمدون في غذائهم على الأطعمة الطبيعية والطازجة.

وأبانت أن هناك أدلة على ارتباط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعا، والذي يرتبط عادة بالوزن الزائد، فضلاً عن المعروف سلفاً بأن استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة يسبب العديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، والسمنة ومرض السرطان.

وأظهرت الدراسة وفقاً لوكالة “رويترز” أن من بين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة؛ أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري مقارنة مع 116 من كل 100 ألف تناولوا أقل كميات من هذه النوعية من الأطعمة.

ونصح الباحثان الرئيسيان في الدراسة وهما من جامعة باريس 13 في فرنسا، الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة، وتناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة، واتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية، وتناول الكثير من اللبن والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات لتقليل خطر الإصابة بالسكري.

تزيد خطر الإصابة بالسكري.. دراسة حديثة: تنصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة

أخبار محلية
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