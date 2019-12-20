تعرض لإصابات وكسور.. دهس رجل أمن أثناء عمله في نقطة تفتيش قرب كبري المويه

ذكرت مصادر أن أحد أفراد القوات الخاصة لأمن الطرق تعرض لحادِث دهس مساء أمس الخميس أثناء عمله بإحدى نقاط التفتيش بالقرب من كبري المويه.
وقالت المصادر إن مركبة عابرة للطريق دهست رجل الأمن أثناء تحققه من الأوراق الثبوتية لقائد إحدى المركبات، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه أصيب بكسور في القدمين وفي الحوض وتعرض لعدة إصابات أخرى.
وأوضحت أن إحدى الفرق الإسعافية باشرت الموقع ونقلت رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام، وبعد إخضاعه لعدد من الفحوصات الطبية تقرر نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف لتلقي الرعاية الكاملة.
وأضافت أن قائد المركبة الذي تسبب في الحادِث تعرض هو الآخر لإغماء، وجرى نقله إلى مستشفى المويه لتلقي الرعاية الطبية.