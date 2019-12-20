أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصاناً مزينة بالخط العربي خلال مواجهة السوبر الإيطالي، المقررة أمام لاتسيو الأحد المقبل بالرياض، حيث كتبت كلمة “يوفنتوس” واسم كل لاعب على قميصه باللغة العربية.
وأوضح مدير الإيرادات بنادي يوفنتوس جورجيو ريتشي، أن تصميم الخط العربي من أعمال فنان الخط العربي “السعودي/ المغربي” شاكر كشغري، وهدفنا أن نثبت أن يوفنتوس يحرص على التواصل مع مشجعيه في جميع أنحاء العالم، وكذلك لنؤكد سعينا لاكتشاف مناطق جديدة حول العالم.
يذكر أن نادي يوفنتوس قرر بيع قمصانه الخاصة بالسوبر، في متجريه بتورينتو وميلانو، وعبر متجره على الإنترنت.
وفق “أخبار 24”.