“الأرصاد” تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية بمنطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل أيضا محافظات أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحره وميسان، وتستمر حتى الـ8 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. حسب”أخبار 24″.