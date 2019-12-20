“البنتاجون”: لا تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين الدارسين بأمريكا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عدم وجود أي تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين الذين يدرسون حالياً بأمريكا.
وقالت الوزارة إنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالباً عسكرياً من السعودية يدرسون حاليا بالولايات المتحدة؛ عقب إطلاق النار الذي نفذه أحد الطلبة السعوديين مؤخراً في قاعدة بولاية فلوريدا وراح ضحيته 3 أشخاص.
وأبان مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن “جاري ريد” في تصريحات صحافية أمس الخميس أنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك.
ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن هذه النتيجة ستتيح للهيئات العسكرية الأمريكية رفع الحظر عن التدريبات العملية للطيارين العسكريين السعوديين ومواصلة البرامج التدريبية كالمعتاد.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أوضح أن المحققين الأمريكيين يعتقدون أن الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني تصرف بمفرده عندما قام بإطلاق النار داخل قاعدة بحرية أمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا؛ قبل أن يتم قتله.