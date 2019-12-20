سيطر الفرسان السعوديون على منافسات اليوم الرابع من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية بمشاركة أكثر من 170 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم.
وتوّج الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد إنزيرلو، الفارس عبدالله الشربتلي، الذي حصد المركز الأول في الشوط الرابع -الفئة الكبرى- فيما حلّ ثانياً الفارس وليد الغامدي، وحلّ ثالثا الإماراتي علي الكربي. وحصد الفرسان السعوديون على المراكز الأولى في جميع الأشواط للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في الأسبوع الماضي.
وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول “الفئة الصغرى” الذي شهد هيمنة سعودية حيث فاز الفارس بندر بن محفوظ بالمركز الأول فيما حلّ الفارس بدر الفرد ثانياً متقدماً على الفارس عبدلله آل الشيخ الذي جاء في المركز الثالث.
واستمر تألق الفرسان السعوديين بالشوط الثاني “الفئة المتوسطة” إذ حقق الفارس خالد المبطي المركز الأول بعد تعثره في منافسات الأسبوع الأول وبعد منافسة قوية مع الفارس السعودي عبدالكريم أبار الذي حلّ ثانياً، فيما أتى محمد المالكي بالمركز الثالث.
وحقق الفارس السعودي وليد الغامدي المركز الأول بشوط المنافسات الثالث “فئة الشباب والناشئين”، فيما أتى الفارس السعودي محمد العساكر بالمركز الثاني متقدما على الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله الذي حلّ بالمركز الثالث.
وتُستكمل منافسات المهرجان اليوم الجمعة حيث تستمر عملية تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط للمشاركة في بطولة العالم ودورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.