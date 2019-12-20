وزير الصحة: نسعى لتسهيل تقديم الخدمات الصحية.. وتم توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر الماضية

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن أنه تم توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر القليلة الماضية، مبينأ أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية.
وأوضح الربيعة في لقائه مع قناة “الإخبارية” أمس الخميس، أن القطاع الخاص شريك للوزارة في تقديم الخدمات الصحية، مشيراً إلي أن الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع الصحي الخاص خلال الفترة الماضية، وبرنامج “أداء الصحة” يهدف إلى تحسين الإجراءات وزيادة الفاعلية.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً وزارياً بالشراكة مع وزارة الصحة، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25% وذلك اعتبارًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتباراً من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ. وفق “أخبار 24”.