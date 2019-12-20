ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مقيمين من جنسية آسيوية، بعد أن حوّلا مع آخرين منزلاً شعبياً بحي الزهور لمستشفى يستقبلان فيه النساء للإجهاض والتنويم.
وكان قائد الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد أصدر أمراً بمداهمة المنزل وضبط المخالفين، بعد أن رصد رجال البحث والتحري نشاطاً ملحوظاً حول منزل مكون من دورين ويتردد عليه أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقاً لـ”سبق”.
وبمداهمة الموقع، عُثر على أدوية ومعمل لطب الأسنان، وثلاجة محفوظ بها دماء يتم استخدامها أثناء القيام بعمليات الإجهاض، كما عُثر على نساء مجهزات في غرف الإجهاض، إضافة إلى رجال وأطفال منومين في غرف أخرى.
كما عثرت الجهات الأمنية على مخرج خفي للهروب حال تمت مداهمة الموقع، إضافة إلى ضبط الأشخاص القائمين عليه وتسليمهم والمضبوطات إلى مركز شرطة الكعكية لتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.