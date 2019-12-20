مصادر: أحد المتهمين في هجوم حديقة الملك عبدالله بالملز ينتمي لتنظيم إرهـابي

كشفت مصادر أن أحد المتهمين في حـادثة الطعن التي تعرضت لها إحدى الفرق الاستعراضية في حديقة الملك عبدالله بالملز ينتمي لتنظيم إرهـابي، لافتةً إلى أن المتهم الثاني شريكه وتستر على جريمته.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن صحيفة الدعوى ضد المتهم الأول اشتملت على عدة اتهامات، منها الانتماء لتنظيم القاعدة في اليمن، والهجوم الإرهـابي المسلـح بآلة حادة على فرقة استعراضية بموسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وجرح أحد حراس الأمن وإحداث الفوضى والرعب بين الحضور.
وأضافت أن من التهم أيضاً إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تصوير نفسه ملثماً وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه وإرساله لآخرين عبر “الواتساب”.
ولفتت إلى أن المتهم الثاني يواجه عدة اتهامات، منها تستره على جرائم شريكه المتهم الأول الذي خطط للهجوم على صراف آلي تابع لأحد البنوك، ونهب الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم الثاني يواجه اتهامات أخرى، وهي: ترويج عملة مزيفة، والنصب والاحتيال وشراء سـلاح رشاش بمبلغ 2500 ريال مزيفة، والدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية.