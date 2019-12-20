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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تطلق أولى رحلاتها إلى شتاء طنطورة
20/12/2019   12:03 م

“الخطوط السعودية” تطلق أولى رحلاتها إلى شتاء طنطورة

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أطلقت الخطوط السعودية أولى رحلاتها إلى العلا أمس الخميس تزامناً مع بدء انطلاق فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة 2019”.

ووصلت مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا صباح أمس أولى الرحلات قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث تم الترحيب بها برش المياه.

وتزيّنت منصات إنهاء إجراءات السفر وبوابة المغادرة الخاصة برحلة العلا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بشعارات الخطوط السعودية والمهرجان، وتم توزيع هدايا تذكارية على المسافرين بالرحلة، إلى جانب تقديم عرض مرئي عن المهرجان على متن الطائرة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الخطوط السعودية أنها ستسير إلى العلا أسبوعياً 5 رحلات من الرياض، ورحلتين من جدة خلال فترة المهرجان، حيث تم تصميم باقات سفر عبر برنامج “عطلات السعودية” من ثلاث فئات “الذهبية، والبلاتينية، والماسية” تشمل تذكرة الطيران والفندق والمواصلات.

“الخطوط السعودية” تطلق أولى رحلاتها إلى شتاء طنطورة

أخبار محلية
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