وزير الصحة: إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في عام 2020.. ومبادرات لتقليل نسبة الملح والسكر في الأغذية

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية العام المقبل 2020.
وأوضح الربيعة في لقائه مع قناة “الإخبارية” أمس الخميس أن الوزارة لديها العديد من المبادرات منها تخفيض نسبة الملح والسكر في الأغذية.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حذرت في وقت سابق من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة “الدهون المتحولة”، مبينة أنها تؤدي لرفع الكولسترول في الدم وانسداد الشرايين، ورفع الضغط، والإصابة بالسكري.
كما دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى التقيد والالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية التي سيبدأ تطبيقها في العام المقبل 2020، والتي تنص على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في المنتجات الغذائية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الدهون المتحولة هي زيوت نباتية عمدت بعض شركات الطعام إلى هدرجتها، وذلك بتسخينها لمدة تصل إلى 8 ساعات أو أكثر تحت درجات حرارة عالية تصل لأكثر من 400 درجة مئوية، ثم ضخ غاز الهايدروجين فيها تحت ضغط عالٍ، فتتحول من زيوت نباتية إلى زيوت مهدرجة، ما يقضي على الفيتامينات وبقية المواد المغذية والخصائص الصحية الموجودة في الدهون النباتية الطبيعية.
فيديو | وزير الصحة لـ #الإخبارية: سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020 pic.twitter.com/yJkolB4Pnj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2019