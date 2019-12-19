نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأمن السيبراني” يحذّر من ثغرات أمنية في متصفح “كروم” وبعض منتجات “هواوي”
19/12/2019   10:04 م

“الأمن السيبراني” يحذّر من ثغرات أمنية في متصفح “كروم” وبعض منتجات “هواوي”

+ = -
755

أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرين أمنيين بخصوص تحديثات جديدة لمنتجات هواوي ومتصفح جوجل كروم.

وأطلق المركز تحذيراً متوسط المستوى من تحديثات أمنية، أصدرتها شركة هواوي لمعالجة عدد من الثغرات قد يستغلها المهاجم في تعطيل عمل خاصية “Huawei share “، والكشف غير المصرح به عن المعلومات فضلاً عن الإخلال بعمل النظام.

وفيما يتعلّق بمتصفح جوجل كروم، أطلق المركز تحذيراً عالي المستوى من تحديث جديد لمعالجة ثغرة في المتصفح في أنظمة “ويندوز، ماك، لينوكس”، والتي قد يستغلّها المهاجم في تنفيذ برمجيات خبيثة.

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الأمن السيبراني” يحذّر من ثغرات أمنية في متصفح “كروم” وبعض منتجات “هواوي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079429.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.