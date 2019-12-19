يستمر 3 أشهر..إطلاق الموسم الثاني من “شتاء طنطورة” بجملة من الفعاليات والأنشطة

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الموسم الثاني من شتاء طنطورة الذي يُقام خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى 7 مارس 2020 ليأخذ الزوّارَ في رحلة عبر الزمن من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الفريدة في العلا شمال غرب المملكة.
وستشهد طنطورة على مدى 12 أسبوعًا فعاليات وعروضًا مفتوحة على مسرح “مرايا” التحفة المعمارية الحديثة، والذي يتسع لنحو 500 شخص، ويحتوي على نُظم صوتية متقدمة عالية الجودة، تُضاهي الموجودة في دور الأوبرا العالمية، لاستضافة حفلات من الطراز الرفيع لنخبة من أبرز الفنانين العالميين، وعروض استعراضية مثل “جميل بثينة” الذي تقدمه فرقة “كركلا” الشهيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو مدني إن الموسم يتيح لزوّاره فرصة استثنائية للاستمتاع بأبرز المواقع الأثرية والطبيعية في العالم التي لم تُكتشف بعد، وذلك قبل إعادة فتحها للزوار من دول العالم بحلول شهر أكتوبر القادم 2020. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا انتهت من تطوير البنية التحتية لمطار العلا، وزيادة طاقته الاستيعابية لأربعة أضعاف، ليستقبل 400 ألف مسافر سنويًا مع زيادة عدد الوحدات السكنية من المنتجعات الصحراوية والكرفانات، لتعزيز تجربة زوّار الموسم.