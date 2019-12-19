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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الحج: لا توجد عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين
19/12/2019   10:03 م

بالفيديو.. وزير الحج: لا توجد عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين

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قال وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن إن التحول الرقمي سهّل قدوم الحاج والمعتمر للحرمين الشريفين، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد أية عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين.

وأوضح في لقاء على قناة الإخبارية السعودية إن قرار القدوم للحج أو العمرة هو قرار “شخصي” وعملية سهلة يمكن أن ينفذها أي شخص من جواله، مبيناً أن الوزارة منظومة ضمن 35 جهة حكومية تعمل لخدمة الحجاج، وعلى أن يحصل الحاج على الخدمة الراقية.

وأضاف أن المملكة تنفق بسخاء على مشاريع ضخمة بمقاييس عالمية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن توسعة المسجد الحرام تستوعب مليوني مصلٍّ، وأكثر من 120 ألف طائف في الساعة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الحج: لا توجد عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين

أخبار محلية
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