أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح التذاكر الخاصة بمباريات السوبر الإسباني وذلك عبر منصة “شارك” http://sharek.sa

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي للسوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” حيث تجمع المباراة الأولى بين فالنسيا وريال مدريد، الساعة 10 مساء، يوم 8 يناير 2020.

وتقام المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نفس الموعد، يوم 9 يناير 2020، ثم يلتقي الفائزان في النهائي يوم 12 يناير 2020 الساعة 9 مساءً، وجميع المباريات على ملعب الجوهرة بجدة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالاً للمقاعد في المدرج الأعلى خلف المرمى، حتى 1500 ريالٍ للمنصة الفضية و2500 ريالٍ للمنصة الذهبية.

صورة

صورة

صورة

وفق “أخبار 24”.