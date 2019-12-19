أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح التذاكر الخاصة بمباريات السوبر الإسباني وذلك عبر منصة “شارك” http://sharek.sa
ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي للسوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” حيث تجمع المباراة الأولى بين فالنسيا وريال مدريد، الساعة 10 مساء، يوم 8 يناير 2020.
وتقام المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نفس الموعد، يوم 9 يناير 2020، ثم يلتقي الفائزان في النهائي يوم 12 يناير 2020 الساعة 9 مساءً، وجميع المباريات على ملعب الجوهرة بجدة.
وتبدأ أسعار التذاكر من 75 ريالاً للمقاعد في المدرج الأعلى خلف المرمى، حتى 1500 ريالٍ للمنصة الفضية و2500 ريالٍ للمنصة الذهبية.
وفق “أخبار 24”.