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أخبار محلية > تعرّف على السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال شهر نوفمبر
19/12/2019   10:02 م

تعرّف على السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال شهر نوفمبر

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شرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري للرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة لشهر نوفمبر الماضي، والمخصص لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة.

وأوضحت الهيئة في التقرير الصادر أمس (الأربعاء) أن الرقم القياسي العام لأسعار الجمعة سجل ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2019م بلغ 0.1% مقارنةً بالشهر السابق أكتوبر 2019م.

وأظهر التقرير ارتفاع المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2 %، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، والعجائن الورقية بنسبة 0.9 % والأجهزة الطبية بنسبة 4.4 % والآلات الكهربائية بنسبة 2.8 %. وفق “أخبار 24”.

كما أظهر انخفاض منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.8 %، والخامات والمعادن انخفضت بنسبة 0.7، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات تراجعت بنسبة 0.5، واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات بنسبة 1.2 %.

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للاطلاع على كامل التقرير

تعرّف على السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال شهر نوفمبر

أخبار محلية
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