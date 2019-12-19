غرامتها تصل لـ 50 ألف ريال.. ضبط سيارات محمّلة بالحطب في بريدة يجري وزنها لتحديد الغرامة

تمكَّن مراقبو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، اليوم الخميس، من ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، والذي تم قطعه ونقله بالمخالفة لنظام المراعي والغابات.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة توقيف 10 سيارات محمّلة بالحطب لوزن الكميات المصادرة بغرض تحديد الغرامة التي تزيد عن 10 آلاف ريال، حيث أفاد موثّق المقطع بأن الحطب لا يزال رطباً.
يُشار إلى أنَّ غرامة قطع الأشجار من أجل التجارة بلغت 50 ألف ريال، فيما بلغت غرامة قطع الشجرة الواحدة 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال غرامة نقل الحطب المحلي. حسب “أخبار 24”.
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه🌳
إذا كنت تبني وغيرك يهدم😡
شكراً للعيون الساهرة، والقلوب اليقظة، في مكتب وزارة البيئة، وبمشاركة الدوريات الأمنية، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة #القصيم #بريدة
بانتظار أخبار المناطق الأخرى‼️ فالنظام واحد‼️ pic.twitter.com/shDP6OjWGg
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 18, 2019