نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > غرامتها تصل لـ 50 ألف ريال.. ضبط سيارات محمّلة بالحطب في بريدة يجري وزنها لتحديد الغرامة
19/12/2019   10:01 م

غرامتها تصل لـ 50 ألف ريال.. ضبط سيارات محمّلة بالحطب في بريدة يجري وزنها لتحديد الغرامة

+ = -
1067

تمكَّن مراقبو وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة، اليوم الخميس، من ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، والذي تم قطعه ونقله بالمخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة توقيف 10 سيارات محمّلة بالحطب لوزن الكميات المصادرة بغرض تحديد الغرامة التي تزيد عن 10 آلاف ريال، حيث أفاد موثّق المقطع بأن الحطب لا يزال رطباً.

يُشار إلى أنَّ غرامة قطع الأشجار من أجل التجارة بلغت 50 ألف ريال، فيما بلغت غرامة قطع الشجرة الواحدة 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال غرامة نقل الحطب المحلي. حسب “أخبار 24”.

غرامتها تصل لـ 50 ألف ريال.. ضبط سيارات محمّلة بالحطب في بريدة يجري وزنها لتحديد الغرامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079413.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.