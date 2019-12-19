أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس عن 75 وظيفة شاغرة للسعوديين مشمولة بسُلم رواتب الموظفين العام، في جميع مناطق المملكة، يبدأ التقديم عليها بعد 10 أيام.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ يوم الأحد الموافق 03 جمادى الأولى 1441هـ وينتهي الخميس 07 جمادى الأولى 1441هـ؛ وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة على الرابط التالي: WWW.MCS.GOV.SA .
وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان، خريجو درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب للوظائف الهندسية ووظائف الجيولوجيا والهيدرولوجيا والطبيب البيطري، وحملة الشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، وخريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري.
وأشارت إلى أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مبينةً أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.
وفق “أخبار 24”.