أدت جموع المصلين بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة بارق عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب في الحد الجنوبي بجازان العريف عمر بن عبدالله البارقي أحد أفراد منسوبي القوات المسلحة.
وتقدم محافظ بارق مفرح البناوي جموع المصلين حيث نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وتعازي وزير الداخليه وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة ، مشيرين إلى أن استشهاده دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.
وفق “أخبار 24”.