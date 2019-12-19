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أخبار محلية > وزير التعليم يُصدر قرارات تكليفٍ لمديري التعليم في 6 مناطق ومحافظات
19/12/2019   9:59 م

وزير التعليم يُصدر قرارات تكليفٍ لمديري التعليم في 6 مناطق ومحافظات

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الخميس قرارات تكليف لعددٍ من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

وتضمنت قرارات الوزير تكليف محمد الفريح مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، ومحمد القضيبي مديراً للتعليم بالقويعية، وخالد الحربي مديراً للتعليم بمحافظة عنيزة، وعمر الغامدي مديراً للتعليم بمحافظة النماص، ويوسف الملحم مديراً للتعليم بالمجمعة، وسليمان الحسياني مديراً للتعليم بالمذنب.

وقدم الدكتور “آل الشيخ” شكره وتقديره لمديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم للإسهام في خدمة التعليم.وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يُصدر قرارات تكليفٍ لمديري التعليم في 6 مناطق ومحافظات

أخبار محلية
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