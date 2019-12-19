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19/12/2019   7:08 م

بالصور.. مجلس صلح إنساني

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تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الامين رعاهما الله عقد مجلس صلح بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي واللواء الشريف حيدر بن صالح الهبيلي عضو مجلس الشورى اليمني والشيخ حسين بن جرادان واعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على اتمام هذا المجلس في ظل توجيهات مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعاه الله منوهين في هذا المجال بجهود اللواء الشريف حيدر بن صالح الهبيلي عضو مجلس الشورى اليمني كما نوهوا بجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية وصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله .

بالصور.. مجلس صلح إنساني

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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