بعد أزمة الدخان الأخيرة.. ارتفاع نسبة المقبلين على عيادات الإقلاع إلى 700%

كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة الإقبال على برنامج مكافحة التدخين الذي تشرف عليه الوزارة إلى 700% منذ بدء أزمة الدخان منذ 15 نوفمبر الماضي.
وأوضح المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور علي الوادعي، وفقا لـ”العربية”، أن عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين والبالغ عددها 1039 عيادة تقدم العلاج للراغبين مجاناً، مبينا أن العيادات استقبلت أعداداً كبيرة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين من الجنسين ومن مختلف الجنسيات.
وأضاف الدكتور الوادعي، أن نسب الإقبال على عيادة المساعدة على الإقلاع عن التدخين تفاوتت بين مدينة وأخرى، حيث بلغت خلال الأسبوع الماضي في نجران مقارنة بالأسبوع الذي قبله إلى 709%، وإلى 267% في حفر الباطن، بينما بلغت في حائل نسبة 176%، و110% في الرياض، ثم في جدة بنسبة 75%.