“الشؤون الإسلامية” تعلن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، في مختلف فروع الوزارة بالمناطق المختلفة.
ولفت إعلان الوزارة إلى أن الوظائف المطلوب شغلها تشمل وظائف في التخصصات الهندسية المختلفة بجانب وظائف إدارية، مبيناً أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، مبينة أنها ترغب في شغلها عن طريق المسابقة.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم للاطلاع على شروط التقديم والتخصصات المطلوبة عبر الرابط: https://www.moia.gov.sa، مضيفة أن التقديم سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 /5 / 1441هـ، ولمدة 3 أيام فقط.وفق “أخبار 24”.