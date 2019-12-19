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أخبار محلية > الأحد المقبل.. فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف ‏العسكرية للأمن البيئي
19/12/2019   6:01 م

الأحد المقبل.. فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف ‏العسكرية للأمن البيئي

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية ‏للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف ‏العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (رجال) على رتبة رقيب، ‏وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، للتعيين عليها في جميع ‏مناطق المملكة.‏

وحددت الوزارة استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم ‏الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25 / 4 / 1441 هـ وحتى ‏يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29 / 4 / 1441 هـ‏‏.‏

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ‏ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج ‏المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه ‏بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.‏وفق “أخبار 24”.

وشملت أيضا ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة ‏خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات ‏أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة ‏حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.‏

الأحد المقبل.. فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف ‏العسكرية للأمن البيئي

أخبار محلية
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