الأحد المقبل.. فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف ‏العسكرية للأمن البيئي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي (رجال) على رتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.
وحددت الوزارة استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 25 / 4 / 1441 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 29 / 4 / 1441 هـ.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.وفق “أخبار 24”.
وشملت أيضا ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.