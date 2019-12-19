أكدت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إجازة مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام بالكامل، بمساحة تجاوزت 10.2 مليون متر مربع.
وكانت “تصفية” أعلنت في وقت سابق عن صدور أمر سام بفرز جزء من مساحة أرض جوهرة المطار ودراسة المساحة المتبقية، وهي التي أجيزت اليوم.
وأوضح الأمين العام للجنة الدكتور بدر الشويعر، أن عدد مساهمي “جوهرة المطار” المتعثرة يصل لأكثر من ألفي مساهم، وأن اللجنة تعمل على حصرهم لاستعادة مستحقاتهم، مشيراً إلى أن “تصفية” مختصة بالنظر في جميع المساهمات العقارية، وتمكنت منذ إنشائها من استعادة نحو 8 مليارات ريال لأكثر من 35 ألف مساهم.
وفق “أخبار 24”.