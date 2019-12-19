قال العراقي إبراهيم الدليمي إن الحظ لم يحالفه في المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الرابعة، وذلك بعد إصابة الفحل قبل المشاركة به في المنافسات.
وأوضح الدليمي وهو مقيم في المملكة أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمنافسات الإبل أثر بشكل مباشر على اقتصاد الأسر العراقية المالكة للإبل من خلال ارتفاع أسعارها في بلاده وتزايد طلبات الشراء.
وأشار إلى أن مراح إبله مقيم من عهد والده لأكثر من 18 عاما، وتعول 15 أسرة، يستفيدون منها بشكل مباشر.
وأضاف أنه حرم من المشاركة في منافسات “الفحل وإنتاجه” فئة الشعل بعد إصابة الفحل الذي كان ينوي المشاركة به قبل المهرجان بثلاثة أيام.
وبين أن الفحل من الفحول المنتجة وهو من سلالة فحول خالد بن سعود بن حثلين وبيعت إحدى نتاجه من البكار بـ 400 ألف ريال، معلناً أنه سيشارك في النسخة القادمة في فئة شلفا ولي العهد في فئة الفحل وإنتاجه.
وفق “أخبار 24”.