أحالت المخترق إلى المحكمة.. “النيابة العامة” تؤكد اختراق نظام إحدى الجامعات وتعديل درجات الطلاب

أكدت تحقيقات النيابة العامة قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب وقيامه بتعديلها مستغلاً بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني إن النيابة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية.
وأبان أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الشخص المعني إلى المحكمة المختصة لمعاقبته بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.
وكانت جامعة الملك فيصل أصدرت بياناً أمس الأربعاء حول ما نشر عن محاولة العبث بنظام الدرجات الإلكتروني وتغيير درجات 19 طالباً وطالبة بالجامعة. وفق “أخبار 24”.