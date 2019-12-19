أثنى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على أداء وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وحرصه على سير العمل لخدمة المواطن، مبيناً أنه لم يتواصل معه في أي وقت كان إلّا ووجده حاضراً للاستجابة.
ووجه أمير المنطقة خلال مخاطبته حفل تدشين مستشفى الولادة والأطفال بحائل، حديثه لوزير الصحة قائلاً: “كم ساعة تنام معاليك؟!”، مضيفاً :”في كل وقت أجرى اتصالاً بك إلّا وأجدك حاضراً بجوار الهاتف”.
وكان أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة شهدوا تدشين مستشفى الولادة والأطفال الذي تبلغ سعته 200 سرير، حيث يمثل نقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.