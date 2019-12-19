عودة معتز هوساوي تعزز دفاع الأهلي

استعان السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي لكرة بالمدافع معتز هوساوي العائد للمشاركة بعد غياب لفترة طويلة نتيجة عارض صحي طارئ غيبه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الرياضي الماضي، وذلك لتعويض الغيابات الكبيرة التي تضرب صفوف الفريق في مباراة الليلة أمام ضمك نتيجة الإصابات التي تجتاح صفوفه بجانب الاستدعاءات الدولية الخاصة بالمنتخب السعودي الأولمبي الذي يضم سبعة لاعبين من صفوفه.
ويأتي قرار الجهاز الفني لفريق الأهلي بالاستعانة باللاعب معتز هوساوي المبتعد عن المشاركة لفترة طويلة للدخول في القائمة الأساسية لمباراة اليوم أمام ضمك لتعويض غياب الثنائي الأساسي محمد خبراني لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بسبب الإصابة وانتظامه في برنامج علاج وتأهيل، وعبد الباسط هندي للانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2023.
وضم مدرب الأهلي اللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الفريق الذي تلقى الضوء الأخضر للعودة للمشاركة بجانب اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن، والعائدين من الإصابة التي تعرضا لها في مواجهة النجوم الجمعة قبل الماضية في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واكتمال جاهزيتهم البدنية والفنية لتعويض الغيابات وحاجاته الفنية لهم، خصوصاً اللاعب دجانيني تفاريس لتعويض غياب الثنائي عمر السومة المهاجم الدولي السوري واللاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري لتعزيز خط هجومه في لقاء الليلة. وفق “الشرق الأوسط”.
وكان فريق الأهلي لكرة القدم قد اختتم تحضيراته لمواجهة ضمك مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها مساء أمس الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي في حصة تدريبية مغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام والجماهير غلب عليها الجانب التكتيكي.
واطمأن من خلالها مدرب الفريق على النهج الفني الذي سيدخل به اللقاء بجانب جاهزية العناصر الأساسية التي سيدفع بها وأعطى الجزء الأخير من التدريب لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة والتي أوكلت للاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر البرازيلي في الكرات المباشرة نحو المرمى، بينما تولى اللاعب عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي الكرات الثابتة الجانبية رغبة في الاستفادة منها بطريقة إيجابية في اللقاء.