الهلال و النصر مرشحان للأفضل عربيا

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر السنوية، أمس عن المرشحين للقوائم النهائية لـ8 جوائز من أصل 15 جائزة. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 29 ديسمبر الجاري بمدينة دبي. وجاءت قوائم المرشحين النهائية كما يلي:
– جائزة أفضل لاعب: محمد صلاح (ليفربول)- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – ليونيل ميسي (برشلونة) – فيرجيل فان دايك (ليفربول).
– جائزة أفضل لاعبة: أليكس مورجان (أورلاندو برايد) – ميجان رابينوي (سياتل رين) – لوسي برونز (أوليمبيك ليون) – أماندين هنري (أوليمبيك ليون).
– جائزة أفضل مدرب: إريك تين هاج (أياكس أمستردام) – فيرناندو سانتوس (البرتغال) – يورجن كلوب (ليفربول).
– جائزة أفضل نادي عربي: الهلال السعودي – النصر السعودي – الترجي التونسي – الوداد المغربي – الزمالك المصري
– جائزة أفضل لاعب عربي: عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) – سالم الدوسري (الهلال السعودي) – أكرم عفيف (السد القطري) – يوسف بلايلي (الأهلي السعودي) -طارق حامد (الزمالك المصري).
– جائزة أفضل لاعب شاب: إيرلينج هالاند (ريد بول سالزبورج) – جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) – أنسو فاتي (برشلونة). حسب “أخبار 24”.
– جائزة أفضل مدير رياضي: أندريا بيرتا (أتلتيكو مدريد) – إريك أبيدال (برشلونة) – إيجلي تاري (لاتسيو) – مارك أوفرمارس (أياكس أمستردام).
جدير بالذكر أن اختيار الفائزين سيتم من قبل لجنة تحكيم تضم عددًا من نجوم كرة القدم، على رأسهم لويس فيغو، وفابيو كابيلو، وأنطونيو كونتي، وإريك أبيدال.