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اخبار رياضية > النصر يطلب الحارس المبتعث
19/12/2019   1:45 م

النصر يطلب الحارس المبتعث

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كشف لـ “الرياضية” مصدر خاص، عن أن إدارة النصر ستخاطب الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل السماح لنواف العقيدي الحارس الموجود في إسبانيا حاليا، ضمن اللاعبين المشاركين في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم والمستمر لأربعة أعوام بالعودة إلى الرياض والانضمام إلى الفريق الأول.

وأوضحت المصادر نفسها، أن إدارة النادي العاصمي ترغب في ضم العقيدي إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة، لحاجة الفريق الماسة لخدماته بعد إجراء وليد عبد الله الحارس عملية جراحية في غضروف الركبة قبل أيام في لندن، وانضمام صالح الوحيمد الحارس الثالث إلى صفوف المنتخب السعودي الأولمبي وغيابه عن الفريق حتى أواخر يناير المقبل، ولا يوجد حاليا في الفريق إلا الحارسين الأسترالي برادلي جونز وزيد البواردي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أطلقت برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في يونيو الماضي، ووصل اللاعبون إلى سالو المدينة الواقعة في شمال شرقي إسبانيا.

وضم البرنامج 21 لاعباً من مختلف الأندية 4 منهم من النصر وهم عبد الرحمن الشمري ونواف العقيدي في حراسة المرمى وضاري العنزي في الدفاع ويحيى النجعي في الهجوم.

النصر يطلب الحارس المبتعث

اخبار رياضية
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