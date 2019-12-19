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اخبار رياضية > الاتحاد يقترب من حسم صفقة نجم روزاريو الأرجنتيني
19/12/2019   1:46 م

الاتحاد يقترب من حسم صفقة نجم روزاريو الأرجنتيني

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اقترب نادي اتحاد جدة من التوقيع مع لاعب وسط الارتكاز بنادي روزاريو الأرجنتيني، لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقل موقع “GROUPOLAPROVINCIA” الأرجنتيني أن هناك اتفاقا تم بين مسؤولي نادي روزاريو الأرجنتيني واتحاد جدة السعودي، لضم الأرجنتيني ليوناردو جيل، مقابل 1.80 مليون دولار.

وأكد الموقع الأرجنتيني أن مسؤولي روزاريو يكثفون جهودهم خلال الساعات الأخيرة مع نظرائهم بالنادي العربي على وضع اللمسات الأخيرة للصفقة. وفق “كووورة”.

ويعاني اتحاد جدة من تراجع النتائج على صعيد الدوري السعودي، حيث نال الفريق 7 هزائم من أصل 11 مباراة بالدوري حتى الآن، ليحتل المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

الاتحاد يقترب من حسم صفقة نجم روزاريو الأرجنتيني

اخبار رياضية
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