أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن وزارة العمل تبنت عدداً من المبادرات الهادفة لتمكين وتدريب المرأة وزيادة حصتها ومشاركتها في سوق العمل، واضطلاعها بأدوار أكثر بروزاً وحيوية.
وأضاف الراجحي، أن مبادرات وزارة العمل الهادفة لتمكين المرأة، تضمنت مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، التي تهدف لتدريب وتأهيل ما لا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص، لتولي مناصب قيادية.
وقال وزير العمل، خلال كلمة أمام منتدى المرأة العربية والصينية، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار للمرأة، وتعزيز قيمتها ودعمها في المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وفق “أخبار 24”.