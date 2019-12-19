بالفيديو.. “التجارة” تحتفي بمواطنة قدمت نحو 40 بلاغاً تجارياً عن مخالفات تتصل باللغة العربية في المتاجر

احتفت وزارة التجارة والاستثمار بإحدى المواطنات بسبب اعتزازها بلغتها العربية وحرصها على استخدام اللغة العربية في المحلات التجارية.
ومنحت الوزارة المواطنة -وتدعى رفيف السبيهي- الوسام البرونزي في “بلاغ تجاري” تقديراً لجهودها في حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقالت الوزارة إن رفيف قدمت 38 بلاغاً تجارياً خلال الأشهر الماضية جميعها عن مخالفات عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير وقوائم الطعام في عدد من المنشآت التجارية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن فرق الوزارة المختصة باشرت تلك البلاغات وتم على الفور إلزام المنشآت باستخدام اللغة العربية في معاملاتها وقوائمها.
اللغة..
أصلها في الروح.. وفرع حبّها بالانتماء..
فكيف ترجمت رفيف ذلك الحب؟#اليوم_العالمي_للغة_العربية#شكرا_رفيف pic.twitter.com/q18pEhYOBO
— وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) December 18, 2019