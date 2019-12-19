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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” تحتفي بمواطنة قدمت نحو 40 بلاغاً تجارياً عن مخالفات تتصل باللغة العربية في المتاجر
19/12/2019   1:41 م

بالفيديو.. “التجارة” تحتفي بمواطنة قدمت نحو 40 بلاغاً تجارياً عن مخالفات تتصل باللغة العربية في المتاجر

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احتفت وزارة التجارة والاستثمار بإحدى المواطنات بسبب اعتزازها بلغتها العربية وحرصها على استخدام اللغة العربية في المحلات التجارية.

ومنحت الوزارة المواطنة -وتدعى رفيف السبيهي- الوسام البرونزي في “بلاغ تجاري” تقديراً لجهودها في حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وقالت الوزارة إن رفيف قدمت 38 بلاغاً تجارياً خلال الأشهر الماضية جميعها عن مخالفات عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير وقوائم الطعام في عدد من المنشآت التجارية. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن فرق الوزارة المختصة باشرت تلك البلاغات وتم على الفور إلزام المنشآت باستخدام اللغة العربية في معاملاتها وقوائمها.

بالفيديو.. “التجارة” تحتفي بمواطنة قدمت نحو 40 بلاغاً تجارياً عن مخالفات تتصل باللغة العربية في المتاجر

أخبار محلية
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