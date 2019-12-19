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أخبار الخرج > بالصور.. بتنظيم ثقافة وتعليم الخرج وكلية التربية : الماضي يرعى حفل اليوم العالمي للغة العربية
19/12/2019   8:36 ص

بالصور.. بتنظيم ثقافة وتعليم الخرج وكلية التربية : الماضي يرعى حفل اليوم العالمي للغة العربية

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عدسة ابراهيم التميمي :

رعى سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي مساء يوم أمس الأربعاء 21-4-1441هـ برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2019 ، تحت عنوان : ” اللغة العربية والذكاء الاصطناعي ”  بقاعة قصر ” الحلم الأبيض ” للاحتفالات والمؤتمرات بمركز السلمية الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض وإدارة التعليم بالخرج وكلية التربية بجامعة الأمير سطام ، بحضور مدير التعليم بالخرج د. خالد العتيبي ، وعميد كلية التربية بجامعة الأمير سطام د. عبدالرحمن الرفدي ، ومساعدي مدير تعليم الخرج أ. عبدالله الزايدي و أ. علي آل رشيد

بدأ البرنامج بافتتاح المعرض الفني المصاحب حيث قص سعادة محافظ الخرج الشريط وتجول في أركانه الذي اشتمل على مشاركة الفنان التشكيلي أ.إبراهيم صالح الموسى  بعدد من اللوحات ، وأ. عبيد الرشيدي المسئول عن لجنة الفن التشكيلي بجمعية الثقافة والفنون بالدلم ، كما شاركت عدد من مدارس وأندية الحي بتعليم الخرج ، حيث استمع سعادة المحافظ لشرح مفصل عن أركان المعرض ، ومن ثم بدأ الحفل بالقرآن الكريم فكلمة رئيس اللجنة الثقافية بالخرج د. حمدان الحارثي ومشاركة كل من د. وليد الدوسري ، و د. علي البيومي ، د. جنان التميمي ، عن اللغة العربية والذكاء الاصطناعي ” تلا ذلك قصيدة للشاعر الأستاذ جمال الحمداء  و أ. منى السعيدي ، عقب ذلك كرم سعادة محافظ الخرج الجهات المنظمة والداعمة والمشاركين .

 

 

 

بالصور.. بتنظيم ثقافة وتعليم الخرج وكلية التربية : الماضي يرعى حفل اليوم العالمي للغة العربية

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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