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أخبار محلية > بعد أزمة الدخان الجديد.. إقبال ملحوظ على برامج مكافحة التدخين بالمملكة
19/12/2019   8:34 ص

بعد أزمة الدخان الجديد.. إقبال ملحوظ على برامج مكافحة التدخين بالمملكة

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كشف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور علي الوادعي، عن وصول نسبة الإقبال على برامج مكافحة التدخين إلى 700% منذ 15 نوفمبر الماضي بعد ظهور أزمة الدخان الجديد.

وأوضح الوادعي وفقاً لـ”العربية نت”، أن نسب الإقبال على برامج الإقلاع عن التدخين تفاوتت من مدينة إلى أخرى؛ حيث حلّت نجران في المرتبة الأولى بنسبة 709%، وبلغت بالرياض 110%.

وأشار إلى أن نسبة الإقبال على تلك البرامج وصلت بحفر الباطن إلى 267%، وحائل 176% والقصيم 175% وجدة 75%.

ولفت إلى أن أعداداً كبيرة من الراغبين في الإقلاع عن التدخين ترددوا على أكثر من ألف عيادة مُتخصصة في هذا الأمر.

بعد أزمة الدخان الجديد.. إقبال ملحوظ على برامج مكافحة التدخين بالمملكة

أخبار محلية
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