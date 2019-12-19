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أخبار المناطق > أمطار غزيرة بـفيفاء تتسبب في قطع وإغلاق الطرق.. ونائب أمير جازان يتابع التداعيات
19/12/2019   8:33 ص

أمطار غزيرة بـفيفاء تتسبب في قطع وإغلاق الطرق.. ونائب أمير جازان يتابع التداعيات

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شهدت محافظة فيفاء شرق جازان أمس (الأربعاء)، هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار طرق عدة وإغلاقها، منها طريق (8)، إضافة إلى سقوط عدد من المركبات من المرتفعات.

وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان، عادل الزائري، أن نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز وجّه الجهات المعنية بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من تداعيات.

وأضاف الزائري أن الجهات المعنية باشرت على الفور المواقع المتضررة، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً على فتح الطرق، مبيناً أن الانهيارات لم ينتج عنها أي خسائر بشرية. وفق “أخبار 24”.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد أصدرت تنبيهاً للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يُشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

أمطار غزيرة بـفيفاء تتسبب في قطع وإغلاق الطرق.. ونائب أمير جازان يتابع التداعيات

أخبار المناطق
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