رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يكشفان تفاصيل كأس السوبر الإسباني في جدّة

عقدت الهيئة العامة للرياضة أمس (الأربعاء)، مؤتمراً صحفياً بحضور رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الإسباني لويس مانويل، لكشف تفاصيل استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني نسخة 2020، التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك خلال أيام 8 و9 و12 يناير من العام المقبل.
وتم خلال المؤتمر إعلان تفاصيل وأسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكّن الجماهير من شرائها عبر منصّة “شارك”، والتي تبدأ من 75 ريالاً لمباراة نصف النهائي المقامة بين فالنسيا وريال مدريد في يوم 8 يناير وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير على ملعب استاد مدينة الملك.
فيما تبدأ أسعار التذاكر للمباراة النهائية من 150 ريالاً، والتي ستجمع الفائزين من مباراة نصف النهائي في يوم 12 يناير، وستصحب المباريات مجموعة من الفعاليات الترفيهيّة والثقافيّة لتجعل من المناسبة الكرويّة مهرجاناً عالميّاً يستقطب الجماهير المحبّة لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.
وصرح رئيس الهيئة عن هذه الاستضافة قائلاً: “نسعد كثيراً باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في جدّة، ويؤكّد ذلك على قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الإسباني، أن السعودية نجحت في إحضار أفضل بطولة مصغرة في العالم، وقال: “زرت المرافق المجهزة للبطولة من الملعب الرئيس إلى ملاعب التمارين ودهشت مما شاهدت، حيث ستكون بطولة عظيمة بحضور جماهير من جميع أنحاء العالم”.