نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. سقوط مروّع لمركبة إثر انهيار جزئي بأحد الطرق بمرتفعات فيفاء بجازان
19/12/2019   8:32 ص

بالفيديو.. سقوط مروّع لمركبة إثر انهيار جزئي بأحد الطرق بمرتفعات فيفاء بجازان

+ = -
1054

شهدت محافظة فيفاء أمس (الأربعاء)، هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيار جزئي لأحد الطرق الجبلية، ونتج عنه سقوط مركبة جراء الانهيار.

وأظهر فيديو قام بتوثيقه أحد المواطنين، لحظة الانهيار وسقوط المركبة التي كانت تقف على جانب الطريق ولم يكن في داخلها أحد، وقد تسبب ركام الانهيار في إغلاق الطريق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سقوط مروّع لمركبة إثر انهيار جزئي بأحد الطرق بمرتفعات فيفاء بجازان

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.