وزير الإعلام يُوجه بفتح تحقيقٍ فيما حدث بأحد البرامج الرياضية أمس

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس.
وأبانت الهيئة أن قرار التحقيق جاء بناءً على توجيه من وزير الإعلام تركي الشبانة.
وأشارت إلى أنه ستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.
تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.