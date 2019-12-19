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اخبار رياضية > وزير الإعلام يُوجه بفتح تحقيقٍ فيما حدث بأحد البرامج الرياضية أمس
19/12/2019   8:30 ص

وزير الإعلام يُوجه بفتح تحقيقٍ فيما حدث بأحد البرامج الرياضية أمس

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أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنه تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس.

وأبانت الهيئة أن قرار التحقيق جاء بناءً على توجيه من وزير الإعلام تركي الشبانة.

وأشارت إلى أنه ستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة.

 

وفق “أخبار 24”.

وزير الإعلام يُوجه بفتح تحقيقٍ فيما حدث بأحد البرامج الرياضية أمس

اخبار رياضية
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