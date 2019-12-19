بالفيديو.. جراح القلب غنام الدوسري يرد على مقولة “الحاشي لا يضر.. لا شحم ولا لحم”

قال جراح القلب غنام الدوسري إن سلوك السعوديين الغذائي سبب في أمراض القلب، وإن الأطباء يخطئون عندما يقولون لمرضاهم “كلوا من الشحوم حتى تشبعون”، فقد يُفهم ذلك خطأ من ذوي المستوى التعليمي البسيط.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأمراض القلب، يعتمد الأطباء على دراسات جمعية القلب الأمريكية التي تفصل بين أنواع الشحوم المختلفة، ولهذا لا يجب على الطبيب أن يقول لأحد كُل ما تريد وستكون أمورك طبيعية، فذلك مؤسف جدا لأنه يعطي رسالة مغلوطة.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن”، أن مقولة “الحاشي لا يضر، لا شحم ولا لحم”، غير صحيحة، لأن كل الدهون لها مضار وليست المسألة أن شركات الأدوية تروج لعلاجات الكولسترول، فهذا غير صحيح. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الكولسترول لو وصل لمستوى معين تترسب الشحوم على جدار الشرايين، ثم يترسب عليها الكالسيوم عند وجود التهاب في داخل الشريان و”يتكلس” الشريان، ما يتسبب في ضيقه.
د. غنام الدوسري: مقولة “الحاشي ما يضر لا شحم ولا لحم” مغلوطة
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— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩