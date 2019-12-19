نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. جراح القلب غنام الدوسري يرد على مقولة “الحاشي لا يضر.. لا شحم ولا لحم”
19/12/2019   8:29 ص

بالفيديو.. جراح القلب غنام الدوسري يرد على مقولة “الحاشي لا يضر.. لا شحم ولا لحم”

+ = -
2900

قال جراح القلب غنام الدوسري إن سلوك السعوديين الغذائي سبب في أمراض القلب، وإن الأطباء يخطئون عندما يقولون لمرضاهم “كلوا من الشحوم حتى تشبعون”، فقد يُفهم ذلك خطأ من ذوي المستوى التعليمي البسيط.

وأوضح أنه فيما يتعلق بأمراض القلب، يعتمد الأطباء على دراسات جمعية القلب الأمريكية التي تفصل بين أنواع الشحوم المختلفة، ولهذا لا يجب على الطبيب أن يقول لأحد كُل ما تريد وستكون أمورك طبيعية، فذلك مؤسف جدا لأنه يعطي رسالة مغلوطة.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “معالي المواطن”، أن مقولة “الحاشي لا يضر، لا شحم ولا لحم”، غير صحيحة، لأن كل الدهون لها مضار وليست المسألة أن شركات الأدوية تروج لعلاجات الكولسترول، فهذا غير صحيح. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الكولسترول لو وصل لمستوى معين تترسب الشحوم على جدار الشرايين، ثم يترسب عليها الكالسيوم عند وجود التهاب في داخل الشريان و”يتكلس” الشريان، ما يتسبب في ضيقه.

 

بالفيديو.. جراح القلب غنام الدوسري يرد على مقولة “الحاشي لا يضر.. لا شحم ولا لحم”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885079245.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.