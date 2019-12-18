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أخبار محلية > محامٍ: الحكم بضم فتاتين إلى والدتهما بعد الرفض سابقاً بزعم كشف وجهها في برنامج تليفزيوني
18/12/2019   9:15 م

محامٍ: الحكم بضم فتاتين إلى والدتهما بعد الرفض سابقاً بزعم كشف وجهها في برنامج تليفزيوني

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أعلن المحامي الموكل في قضية الأم التي طالبت بضم طفلتيها إليها، أنه تم إلغاء الحكم السابق والذي كان قد صدر برفض الضم، حيث زعمت الأم أن السبب هو ظهورها كاشفة الوجه في إحدى القنوات التلفزيونية.

وأوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم على حسابه في “تويتر” أنه صدر حكم بضم الفتاتين إلى والدتهما وإعمال المبادئ الصادرة من المحكمة العليا بشأن ضم البالغ، وبذلك تم إلغاء الحكم السابق.

يُذكر أن الأم رفعت الدعوى ضد مطلّقها العام الماضي، وصدر الحكم بإلزام ابنتيها بالذهاب مع والدهما بعد انتهاء الدراسة، مدعية أنهما تعانيان من الأب لكبر سنه وعدم تجاوبه معهما، كما طلبتا العيش معها بعد أن وصلتا لمرحلة عدم الاستطاعة. وفق “أخبار 24”.

محامٍ: الحكم بضم فتاتين إلى والدتهما بعد الرفض سابقاً بزعم كشف وجهها في برنامج تليفزيوني

أخبار محلية
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